"Luigi Carbajal me escribía vulgaridades", dice pareja de líder de Clavito y su Chela

La novia de Robert Muñoz, líder de ‘Clavito y su chela’, Andrea Fonseca (21) aseguró que Luigi Carbajal la ‘acosaba’ y que por eso ella le llamó la atención. Sin embargo, el cantante siguió faltándole el respeto con palabras de grueso calibre.

Andrea, ¿cuándo empezó este ‘acosa sexual’ como se lee en el comunicado que ‘Clavito’ publicó en Facebbok?

Todo el mundo sabe que Luigi es chistoso y coquetón, no sabía si me estaba bromeando o fastidiando, pero igual lo ‘cuadré’ porque debía respetarme como mujer y por ser la pareja de su jefe.

¿Desde el inicio manifestaste tu incomodidad?

Sí, pero siguió de manera verbal y luego con mensajes vía WhatsApp.

¿Le comunicaste a Robert?

Claro, porque no quería que nuestra relación se perturbe.



¿Esos mensajes iban acompañados de alguna imagen obscena?

No, pero me decía que le gustaba y escribía otras vulgaridades como: ‘ya, ya igual te...’.

Robert Muñoz le grita a Alexandra Horler

¿Hace cuánto fue separado del grupo?

Hace cuatro días. No quería que se sepa ni hacerle daño. Incluso, Robert y yo esperábamos una disculpa para olvidar el tema, pero se victimizó y pretendió dejarme mal. Es un hipócrita.

Leysi Suárez dijo que debes ‘amarrarte bien la falda’ y que ‘Clavito’ debe corregirte para que no estés ‘coqueteando’, porque el ‘hombre llega hasta donde la mujer lo permite’.

Qué pena que piense así. No busco fama con esto, pero no permitiré que me dejen mal porque esto me afecta como mujer, artista y a mi familia.

‘CLAVITO’ LA APOYA

​

“Me apena esta situación. Estimaba a Luigi, pero he actuado como el jefe de la orquesta y pareja de Andrea, pues no puedo consentir algo así. Tengo las pruebas y si no se disculpa procederemos legalmente. Aquí no hay un triángulo amoroso, hay una denuncia de acoso”, dijo Robert Muñoz.

En tanto, Luigi Carbajal, a través de su Facebook, posteó un mensaje bíblico (Mateo 12 : 33- 37) que habla sobre los frutos del árbol y de la abundancia del corazón, para luego agregar la frase: "Te perdono R. M. F."



(C.Chévez)