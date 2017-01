Clavito y su chela: vocalista devastado por muerte de Greis Laura [VIDEO]

Robert Muñoz, ‘Clavito’, tiene la mirada perdida y pocas lágrimas por los tranquilizantes. Se siente desolado y triste, pues su novia Greis Laura, quien le devolvió la fe en el amor, ya no estará más a su lado. Ahora, solo contempla su vestuario, evoca los lindos momentos que vivieron juntos, donde le demostró que fue una jovencita madura, trabajadora y desinteresada.



“Era mi muñequita, una mujer hermosa, no solo por su físico, sino por sus cualidades, virtudes, madurez, muy responsable y llena de alegría. Con muchos sueños, de carácter y con todas las ganas de crecer, forjarse un nombre, un camino”, dice ‘Clavito’.



¿Te enamoraste a primera vista de Greis?

No. La conocí en un local de Vitarte y me pidió trabajo. Nos dejó sus datos y le dijimos que podríamos llamarla. A los días sucedió mi separación con Pilar (Astucuri) y me fui a Iquitos a intentar olvidarme de todo. Cuando volví, la llamamos porque nos faltaba una persona y hablamos de negocios.



¿Cómo surgió el romance?

Vivía un momento difícil, mi exesposa me había engañado y como todo estaba fresco, la seguía amando, tenía el corazón partido. Estaba derrumbado, me iba al alcohol... y ella empezó a aconsejarme, me cuidaba, sabía que estaba mal y se preocupaba por mí. Empecé a hacerle caso, comencé a ver la vida diferente. Ella se convirtió en un ángel, me levantó. Sin ella, hubiese terminado mi carrera en alguna cantina.



A pesar de su edad, tenía mucha madurez...

Trabajó desde los 12 años cuando su padre falleció, la vida la golpeó y la hizo madurar. Siempre tuvo la palabra exacta, el consejo correcto para superar mi depresión. Eso lo valoré y no me equivoqué.



La conquistaste cantándole…

Ella me conquistó con cada gesto, con cada palabra sincera. Mostrándose tal cual, sin caretas. Todo eso me cautivó y me enamoré. Por eso, cada mes le llevaba serenata y disfrutamos nuestra relación. Además, me encantaba lo femenina que era. En el escenario, deslumbraba.

¿Fue un problema la diferencia de edad, pues ella tenía 23 y tú, 46 años?

Nunca, creo que yo parecía menor. Su madurez hizo que siempre se maneje bien, no era la chiquilla alocada, que está pendiente solo de la moda. Tenía sus momentos, pero en general admiraba su buen trato.



¿Y en qué momento viste que era una niña?

Cuando viajamos al extranjero, sobre todo la primera vez. Fuimos con la orquesta a Chile y estaba ilusionada, emocionada porque nunca había salido del país. Se tomó fotos en todo lugar. Igual nos pasó en Cancún, cuando fuimos a celebrar mi cumpleaños. Y claro, en Barcelona, donde me confesó que era hincha de Messi y Neymar, estaba entusiasmada y se tomó fotos fuera del estadio con las gigantografías.



Algunos dicen que habrías golpeado a Greis, ¿tenían peleas fuertes?

Eso es falso. Si eso fuese cierto, no me hubieran permitido estar en su velorio y entierro junto a su madre, su hermano y toda su familia.



Tus canciones hablan del desamor, tienes un matrimonio desecho y acabas de perder a tu pareja. ¿Has pensado en todo eso?

Creo que no he nacido para el amor... Mis canciones son reflejo de lo que viví, he sufrido. No maldigo porque creo en Dios, deben ser pruebas y quizá soy fuerte para superarlas, pero cada día sigo pensando que no nací para el amor.



