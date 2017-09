Clavito y su chela: padres de pareja de Robert Muñoz niegan agresión por parte de cantante [VIDEO]

Los padres de la bailarina Andrea Fonseca afirmaron que su hija no ha sido agredida por su actual pareja Robert Muñoz, líder de ‘Clavito y su chela’.



“Yo soy el papá y sé que mi hija no ha sido agredida, nunca... yo no dejo que toquen a mis hijos porque los denuncio”, dijo el señor Julio Fonseca, quien acusó a Jean Pierre, su expareja, de ejercer violencia psicológica contra su hija.



Sobre los WhatsApp que escribió Andrea Fonseca a Jean Pierre, donde le contó que era víctima de agresión por parte de 'Clavito', dijo que lo hizo por temor a que él se suicide.



“Ella nunca ha negado haberlos escrito. Lo que pasa es que él no acepta que terminó la relación y (Jean Pierre) amenazaba con suicidarse. Por eso, ella inventó eso, tal vez por su edad (solo tiene 21 años) y no tiene la experiencia que yo tengo... Yo le creo, pero siempre hay que estar alerta”, agregó.



Por su parte, la señora Nancy contó que ella conversó con su hija y cree en su versión.



“Ella me dijo ‘mamá, no hay nada cierto en lo que están hablando’. ¿A quién quiere que le crea, a mi hija o a él?”, precisó.

Mira el intercambio de palabras entre Jazmín Pinedo y el papá de bailarina

‘CHINITA’ LO ‘CUADRA’

La entrevista con el señor Julio Fonseca se salió de control, ya que en varias ocasiones alzó la voz y perdió los papeles, por lo cual, Jazmín Pinedo le dijo que la respetara.



“Para que vea que es totalmente innecesaria la ofuscación, su malcriadez y falta de respeto”, comentó. Asimismo, afirmó que cree que Andrea Fonseca sufre de agresión, pero está pasando por una etapa de negación.