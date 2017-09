Clavito y su Chela: ¿Cantante agredió a su pareja? Salen a la luz mensajes comprometedores [VIDEO]

Cae en contradicciones. Andrea Fonseca, bailarina de Clavito y su Chela, y pareja de Robert Muñoz, contó que su expareja la seguía buscando tras terminar la relación. Por eso, le envió unos mensajes donde le decía eso para que deje de buscarla.

"Tuve que inventar eso para que me deje de escribir, porque ya tenía suficiente con lo de Luigi. Él (Jean Pierre) está despechado porque lo dejé y estuve con Robert. Se siente mal, hasta me amenazó con matarse. Siento que desean desviar el tema de Luigi, eso me indigna", dijo Andrea Fonseca para Trome.

Esta vez, la expareja de la bailarina, Jean Pierre Ramos, decidió salir al frente para mostrar los mensajes y audios que Andrea Fonseca le envió. El joven señala que lo hace porque la bailarina lo acusó de mentir y estar despechado, cuando en realidad ella le escribía pidiéndole ayuda.

"Ella me dice: 'oye, no me escribas más porque me va a hacer daño' Ahí tienen las pruebas. Ella me llamó muy mal diciéndome que él la había golpeado. La conversación lo confirma. Esos chats se los envié a su familia para que sepan qué es lo que estaba pasando", dijo Jean Pierre Ramos, ex de Andrea Fonseca.

Mensajes vía Whatsapp de Clavito y su Chela Mensajes vía Whatsapp de Clavito y su Chela Mensajes vía Whatsapp de Clavito y su Chela

En las conversaciones de Whatsapp, se lee cuando Andrea Fonseca le escribe a su ex diciéndole que el vocalista de Clavito y su Chela le tiró dos cachetadas. Incluso, le pide a Jean Pierre Ramos que él no le escriba porque Robert Muñoz vio que se estaban comunicando y ella tenía miedo por su vida.

Pero no solo eso. Andrea Fonseca envió una fotografía de un arañazo en su pierna. Según la bailarina, esa herida se la habría hecho el vocalista de Clavito y su Chela. Sin embargo, en una entrevista con 'Espectáculos', ella misma, entre risas, señala que eso también fue mentira.

"Lo de la pierna era algo que a me había sucedido, pero para sustentar lo que yo le decía tenía que mandar una evidencia, algo y se me ocurrió y le mandé eso. Pero no quiero que estoy perjudique a Robert ni menos mi relación", dijo Andrea Fonseca a modo de explicación.

Durante el programa 'Espectáculos', Andrea Fonseca intentó explicar que todo lo que se ve en las conversaciones es mentira. Incluso, cuando su expareja le mostró los mensajes a su familia, ella habló con ellos para asegurarles que era mentira. La bailarina aseguró que ella y el vocalista de Clavito y su Chela estarán en el programa de mañana martes para aclarar la situación.

Clavito y su Chela: ¿Robert Muñoz agredió a su pareja?

