Se armó la bronca. Robert Muñoz, vocalista de Clavito y su Chela no aguantó las opiniones de Jazmín Pinedo y Ernesto Jiménez en el programa ‘Espectáculos’ y arremetió contra ellos. La expareja de su actual enamorada, Andrea Fonseca, presentó los mensajes que ella le envió y donde acusaba al líder de la agrupación musical de agredirla.



Jean Pierre Ramos estuvo en el programa ‘Espectáculos’ en donde mostró una serie de conversaciones vía Whatsapp que la bailarina le envió. Por ese motivo, el líder de Clavito y su Chela decidió iniciar acciones legales en su contra, de un diario y de Ricky Trevitazo por dejar entrever que era un agresor.



Robert Muñoz y Andrea Fonseca estaban invitados al programa ‘Espectáculos’ para que presenten pruebas y desmientan la acusación. Ninguno de los dos apareció en el programa y señalaron que estaban con el abogado para cerrar la parte legal. Sin embargo, el cantante de Clavito y su Chela sí decidió dar unas declaraciones a una reportera en donde dedicó unas palabras a Jazmín Pinedo y Ernesto Jiménez.



“Quizá yo debería estar ahí con ustedes conversando, tengo ganas de ir y decirle en su cara a cada uno lo que han hablado. Lo que la señorita Jazmín se ha apresurado, o lo que el joven Ernesto dice: ‘No, una vez hechas las denuncias legales, él va a decir ya a todos estos hue… están acelerados y ya no voy’. Mentira, yo voy a seguir las lecturas y voy a ir a conversar y hacerles entender que ellos no son jueces, ni fiscales o policías. No son quienes para poner en tela de juicio y azuzar el honor de alguien”, dijo Robert Muñoz.

Clavito y su Chela molesto

Ante estas declaraciones, Jazmín Pinedo y Ernesto Jiménez decidieron responder fuerte y claro a Robert Muñoz. La conductora lamentó que el cantante busque pelearse con todo el mundo por tener una diferente opinión a la suya. Además, le recomendó al cantante que se enfoque en limpiar su honor y no buscarle la bronca.

"Sigo sosteniendo mi posición de que esta situación es totalmente extraña. Usted, señor Clavito, le debería importar es que se limpie su honor y su imagen respecto a lo que sería un golpeador, que creo que es lo más importante en lugar de estar peleando con todo el mundo y no obligar a uno a decir lo que usted quiere que diga. Cada uno tiene su opinión y si no le gusta, pues que pena", declaró Jazmín Pinedo.

Por su parte, Ernesto Jiménez señaló que no es necesario notariar las supuestas pruebas que tiene el líder de Clavito y su Chela para que salga a defenderse. Por eso, le recomendó al cantante que si las tiene, las muestre porque están manchando su honor.

"Si te dicen públicamente que eres un agresor, tú vas y públicamente demuestras que no. Y luego ves tu tema legal. No es necesario para salir en TV notariar tus pruebas, eso puede hacerse después", declaró Ernesto Jiménez.

Jazmín Pinedo y Ernesto Jiménez responden a Clavito y su Chela

