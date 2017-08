Clavito y su Chela: Robert Muñoz pierde la paciencia y le grita a Alexandra Horler en TV [VIDEO]

Un tenso momento se vivió durante un enlace telefónico en En Boca de Todos con el líder de Clavito y su Chela. ¿Qué pasó? Robert Muñoz daba más información sobre la acusación en contra de Luigi Carbajal por acoso sexual a la bailarina. Alexandra Horler le hizo una pregunta que terminó por hacer explotar al cantante.

Todo sucedió cuando el vocalista de Clavito y su Chela explicaba que su enamorada, la bailarina Andrea Fonseca, le mostró conversaciones vía Whatsapp de Luigi Carbajal subidas de tono. Robert Muñoz declaró que su pareja ya le había comentado sobre la actitud del cantante y que le molestaba mucho.

Ante esto, Alexandra Horler le preguntó a Robert Muñoz si tenía evidencia contundente para acusar a Luigi Carbajal de acoso sexual. Recordemos que en nuestro país, esto se considera un delito. La periodista se mostró respetuosa y tranquila al formular la pregunta.

"Cuando uno acusa a alguien de acoso, es una acusación bastante grave. El acoso en el país es considerado un delito. Entonces, ¿qué pruebas tienes tú? ¿qué había en esas conversaciones para que tú puedas señalar que es acoso?¿Él ha estado detrás de tu enamorada y ella lo ha rechazado?", preguntó Alexandra Horler.

Robert Muñoz le grita a Alexandra Horler

Sin embargo, Robert Muñoz no tuvo la mejor reacción a la pregunta de la panelista. El cantante de Clavito y su Chela perdió los papeles y terminó levantándole la voz a Alexandra Horler por teléfono exigiéndole que lo deje hablar.

¡Bueno, me vas a dejar hablar! ¡No me dejas hablar pues! Te recomiendo que soy policía y sé que delito penal es, dijo exaltado Robert Muñoz al responderle a Alexandra Horler. La periodista se sorprendió de la reacción del cantante de Clavito y su Chela.

Después del tenso momento, Robert Muñoz continuó levantando la voz para explicar la situación. Según el cantante, él tomará medidas legales si es que Luigi Carbajal no ofrece disculpas públicas. Hasta ahora, el ex de Dorita Orbegoso no se ha manifestado al respecto.

El cantante de Clavito y su Chela fue muy enfático en señalar que no mostrará las conversaciones en público por lo fuerte de las frases. Además, dejó en claro que su pareja Andrea Fonseca no solo sufrió acoso por textos, sino también de forma física y verbal.

