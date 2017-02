Clavito y su chela: Robert Muñoz inconsolable tras muerte de Greis Laura [VIDEO]

“Siento un vacío fatal en mi corazón”, expresó con la voz entrecortada el líder de ‘Clavito y su chela’, Robert Muñoz, quien la madrugada de ayer reapareció en los escenarios con su agrupación, tras la muerte de su novia y bailarina, Greis Laura.



“Siento mucho su ausencia, en lo personal y también en los ensayos del grupo, porque Greis era quien nos ponía las pilas. Su ausencia es un vacío inexplicable, siento un vacío fatal en mi corazón. Me gustaría sentir su calor, su sonrisa y sus caricias. Hoy (ayer) soñé con ella”, señaló Muñoz.



¿Cómo va la investigación del accidente?

El fiscal del caso aún no ha enviado la carpeta al comisario, así que no pueden avanzar con la investigación, pero estoy detrás del caso.



¿Ya tienen nuevo reemplazo en el grupo?

Sí. Se presentó la oportunidad de traer a la exbailarina del grupo de Yahaira Plasencia, pero nadie ocupará el lugar de Greis por muchos factores que son evidentes.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.