Clavito y su chela: ¿Robert Muñoz amenaza de muerte a Ricky Trevitazo? [VIDEO]

Ricky Trevitazo contó que viene recibiendo amenazas de muerte, a raíz de su enfrentamiento verbal con el líder de ‘Clavito y su chela’, Robert Muñoz, de quien sospecha.



Cabe resaltar que Ricky Trevitazo deslizó que 'Clavito' era un hombre agresivo y alcohólico, mientras que el músico aseguró que hablaba solo porque es amigo de Luigi Carbajal, a quien denunció por acoso sexual.



Ricky, ¿es cierto que te están amenazando de muerte?

No solo son amenazas, ayer en la madrugada llegaron dos tipos queriendo meter algo por debajo de la puerta de mi casa y por el techo, algo como un paquete o un sobre. Las amenazas son desde el mismo día que he tenido problemas con ese señor (Robert).



¿Tus sospechas son directamente hacia él?

¿Quién más...? Vivo en Ciudad del Pescador (Callao), todo el mundo me conoce, tengo 40 años y toda mi vida he vivido ahí.



¿Cómo son las amenazas?

Me han llamado y me han dicho: ‘Te callas la boca o secamos a tu familia’.



¿Estás asustado?

Claro, porque trabajo todo el día. No puedo señalar directamente a alguien, pero me parece extraño que pase todo a raíz de estos problemas.



¿Crees que buscan callarte la boca?

Asumo que sí, es un método de silenciamiento.



El señor Muñoz anunció que te envió una carta notarial por calificarlo de ‘alcohólico’...

También le he mandado una carta notarial por todo lo que ha dicho de mí.

