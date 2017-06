'Clavito' olvidó a Greis Laura y reinicia su vida con bailarina [VIDEO]

Pese a que confesó en diversas ocasiones que aún no está preparado para iniciar una nueva relación amorosa, el cantante Robert Muñoz, ‘Clavito’, fue captado besando y abrazando apasionadamente a su bailarina Andrea Fonseca, quien además tiene enamorado desde hace varios años.



“Ella me dijo que estaba soltera. Yo no recuerdo esas fotos. Yo estoy soltero, no le debo nada a nadie. Sinceramente, no me acuerdo, pero tendré que apechugar”, dijo ‘Clavito’ al conocer la existencia de las fotos.



En tanto, la bailarina se mostró nerviosa y aceptó que tiene pareja.

“Yo tengo enamorado y con ‘Clavito’ solo nos une un vínculo laboral. No hay nada con él, pero si existen esas fotos, me veré perjudicada”, expresó.

