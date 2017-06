'Clavito' no olvida a Greis Laura [VIDEO]

El líder de ‘Clavito y su chela’, Robert Muñoz, señaló que aún no está preparado para rehacer su vida sentimental tras la muerte de su expareja Greis Laura.



“No me siento listo para tener una relación formal o decir que me casaré”, comentó el músico.



“No descarto la posibilidad porque soy un convencido de que todos hemos venido para ser felices. Ojalá Dios me permita encontrar a una mujer que me acompañe hasta mis últimos días”, precisó Muñoz, al inaugurar su estudio de grabación.



¿En qué quedó la investigación de la muerte de Greis?

Se ha tenido unos avances, pero prefiero no hablar del tema, puedo herir a la familia. Guardo los mejores recuerdos de Greis. (L.Gamarra)

