Coco Maggio: Conoce a la bella peruana que enamoró al exconductor de 'Combate' [FOTOS]

Coco Maggio volvió a abrir las puertas de su corazón y se enamoró no solo del Perú, sino de una bella surfista peruana que lo conquistó e hizo que vuelva a creer en el amor. Se trata de Vania Torres Olivieri, con quien desde hace algunas semanas vive un romance que confirmó con la publicación de una fotografía en su cuenta de Instagram.



Si bien el 2016 no fue un año cómodo para Coco Maggio por la repentina salida de la conducción de 'Combate', sino también porque ese año también canceló su compromiso con su novia argentina. Sin embargo, el 2017 lo inició muy bien, pues no solo actuará en una serie de América Televisión, sino que el amor ha vuelto a brillar en su vida y se le nota más enamorado que nunca.

Pero ¿quién es Vania Torres? Se trata de una joven surfista de 21 años que adora el mar y su pasión es el surf. Estudia Administración y Negocios Internacionales y ha participado en varios campeonatos nacionales e internacionales de tabla en los últimos años. “Me encanta. No hay otra cosa que quisiera hacer”, dijo en una entrevista a la revista 'Cosas'.



Coco Maggio y Vania Torres se dejaron ver en un reciente concierto de rock, Ambos lucieron muy cariñosos y el argentino, ante la presencia de las cámaras solo atinó a alzar el dedo en demostración de que todo estaba muy bien en su vida.



El romance de Coco Maggio ha despertado pasiones entre sus seguidores de las redes sociales. Muchos lo han felicitado y le piden que se quede definitivamente en el Perú y, por lo que sabemos, el exconductor de 'Combate' no tiene planes de irse, ahora menos que ha encontrado el amor.