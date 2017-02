"En el colegio me decía cerda", Magdyel Ugaz en defensa del nuevo Currículo Nacional de Educación [VIDEO y FOTOS]

“Me ponían apodos por mi sobrepeso. Me podían decir cerda, elefante, ballena; cosas muy crueles. Tratas de verlo en tu cabecita como que están jugando, pero […] tu corazón no lo aguanta. La educación debe desarrollarse sin discriminación ni machismo, eso es exactamente lo que propone el nuevo currículo”, cuenta Magdyel Ugaz en un nuevo video de YouTube que forma parte de la campaña Educación con Respeto, Educación con Igualdad, desarrollada en por la ola de desinformación sobre el nuevo Currículo Nacional de Educación Básica.



La campaña, promovida por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos PROMSEX, Amnistía Internacional y el Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos MANTHOC; busca comunicar con mayor claridad a la población la necesidad de implementar medidas para erradicar la discriminación y violencia de las aulas escolares. Para ello se utilizan los puntos más relevantes del Currículo Nacional.



Por ello, en el video, Magdyel Ugaz lee parte de las páginas 17 y 31 del currículo e indica: “la vida en el colegio puede ser muy dura y los profesores necesitan un respaldo para hacer respetar los derechos de los alumnos”; por eso, #EducaciónConRespeto, #EducaciónConIgualdad busca exigirle al gobierno peruano que garantice que los y las estudiantes reciban una educación basada en el respeto por la diversidad, la igualdad de género y la no discriminación como base para la construcción de una sociedad más equitativa y justa.



Asimismo, Magdyel Ugaz invita a entrar a la página www.educacionconigualdad.pe, creada por los promotores de la campaña, para que la ciudadanía se informe sobre el Currículo Nacional y firme una petición para que el gobierno se comprometa a implementarlo.



El video de Magdyel Ugaz es el primero de una serie de registros protagonizados por una decenas de reconocidos peruanos que en los próximos días aparecerán en línea, con el objetivo de poner en evidencia la necesidad de garantizar el derecho a una educación basada en la igualdad y la no discriminación, a través del relato de una experiencia personal en el colegio.