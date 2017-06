El cómico José Almanza, conocido como ‘Chatín’, contó que el domingo por la madrugada lo ‘pepearon’ y posteriormente robaron en su casa, en Comas.



“Estaba en una reunión, donde se hallaban presentes amigos y otras personas desconocidas. Aproximadamente a las tres de la madrugada pierdo el conocimiento”, contó el cómico.



“No sé cómo aparecí en mi casa, cuando me despierto -al mediodía- me habían robado dinero, joyas, perfumes, laptop, televisor, hasta mis zapatillas. No recuerdo nada, pero ya sé quién fue. La Policía está investigando”, añadió ‘Chatín’. (J.V)

“Chatín” hace sus locuras en “La Noche Es Mía”

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.