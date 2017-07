Combate: Enfocan partes íntimas a chica reality y su novio enfurece en vivo [VIDEO]

Tenso momento se vivió en la última edición de Combate Argentina. Una de las participantes realizó una polémica prueba sobre una tabla de surf en bikini que desató la furia de su novio, también participante del reality.

Nacho, un combatiente del equipo rojo, se molestó con la producción de la edición argentina de Combate porque su novia participó de una prueba en bikini y además, mostrarla varias veces en pantalla.

Resulta que 'El Jefe' pidió que repitieran las escenas de la combatiente Flor Moyano para ver que no haya cometido una falta en la prueba. Ver nuevamente a su novia en bikini y que enfoquen sus partes íntimas hizo que Nacho enfureciera.

Combate: enfocan partes íntimas de participante

"Cómo no me voy a molestar si ponen a mi novia en bikini y muestran el ojet*", dijo Nacho en pleno programa en vivo. El conductor de Combate trató de poner paños fríos.



"Tienen que respetar a mi novia. Penen la repetición todo el tiempo y todavía en las peores partes ¿Está mal que pida respeto?", dijo el combatiente expresando nuevamente su malestar. "Menos mal" esas cosas no pasan en el Combate de Perú.