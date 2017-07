Combate: ¿Bruno Agostini y Andrea Cifuentes son más que amigos? [VIDEO]

El integrante de ‘Combate’, Bruno Agostini, negó sentir una atracción por la modelo Andrea Cifuentes, con quien se dio un beso durante un juego en el reality.



“Me han estado bromeando pero no hay nada con Andrea, solo era un juego del programa. Estoy soltero”, indicó Agostini.



¿Te gusta Andrea?

Es una linda chica, guapa, pero nada más. No pasa absolutamente nada, soy profesional.



¿Es la que más llama la atención de las ‘combatientes’?

No sé. Yo estoy normal y tranquilo.

Bruno Agostini perdió los papeles en 'Combate'.