Combate y Esto es Guerra: Ella estuvo en realities, la molestaron por su peso y ahora luce así [VIDEO]

La modelo Vania Bludau participó en los realities de competencia Esto es Guerra y Combate. Durante ese tiempo la joven de 26 años se vio expuesta a críticas malintencionadas por subir de peso. Cansada de esto tuvo que explicar que sufría de tiroides, una enfermedad crónica que genera cambios de peso.



“El año pasado hubo una ola de críticas hacia mí y nadie se preguntaba el porqué (había subido de peso). (…) Fue algo difícil cuando yo me enteré, en el mes de diciembre, gracias a mi mamá que me insistió en que me vaya a ver (al médico). Y sí, tomo mis pastillas para las tiroides todos los días en la mañana”, confesó Vania Bludau en 2015.



Actualmente la modelo Vania Bludau se encuentra en Estados Unidos estudiando actuación y luce un cuerpo 100% fitness. Sus fotos de Instagram se viralizaron por su renovado aspescto.

Vania Bludau demostró su talento para el baile en noviembre de 2016. La modelo se presentó en el programa 'Reyes del Show' para apoyar a su compañera, la modelo Melissa Paredes.



Además, en diciembre de 2016 la modelo Vania Bludau ganó el Miss Combate 2016. La modelo compitió con Alejandra Baigorria y Spheffany Loza.



Vania Bludau vive un lindo romance con el abogado Frank Dello Russo, un joven que radica en Miami. Ambos publican fotografías de sus días juntos en Instagram.