Combate: Fans desprecian a Guty Carrera y le piden esto a ATV [VIDEO y FOTOS]

El ingreso del modelo Guty Carrera al reality Combate Comando genera la indignación de los fans del reality, quienes ven en Carrera un agresor. La molestia de los seguidores del programa se vio reflejado esta tarde en Twitter con el hashtag #AtvPremiaAUnAgresor.



Los fans del reality Combate Comando arremeten contra ATV por contratar a Guty Carrera, tras los audios que mostró la modelo Alejandra Baigorria donde el modelo la violenta psicológica mente.



La modelo Alejandra Baigorria contó en 'El valor de La Verdad', las veces que Guty Carrera la maltrataba psicológica y físicamente. La modelo dijo que el ahora participante de Combate Comando llegó a empujarla contra un ropero y a romperle el celular debido a sus celos enfermizos.

El hashtag #AtvPremiaAunAgresor desató un debate acerca de los canales que contratan modelos envueltos en escándalos de violencia contra la mujer, como el caso de Guty Carrera en Combate Comando. Algunos consideran que hay una doble moral de parte de los creadores de este hashtag porque no se pronunciaron acerca del participante de Esto es Guerra, Nicola Porcella.



En su ingreso al reality, Guty Carrera se refirió a las denuncias que hizo su expareja Alejandra Baigorria en el pasado y dijo que es un tema que revisa el Poder Judicial.



"Nosotros no somos quién para juzgar a nadie y no somos los responsables de ver quién entra o quién no...queremos que tengas en cuenta que esto nos genera una incomodidad...te pido que no hables de esa persona (Alejandra Baigorria)", comentó Gian Piero Díaz al ingreso de Guty Carrera a 'Combate'.