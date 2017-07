'Combate': Ivana Yturbe y Luciana Fuster se enfrentan en candente duelo de reguetón  [VIDEO]

¡Lo dieron todo! Las bellas Ivana Yturbe y Luciana Fuster se batieron a duelo con tremendo bailes de reguetón en el reality juvenil 'Combate'. Las hermosas modelos movieron todo su cuerpo al ritmo del baile urbano.



Ya esa sabido que Ivana Yturbe y Luciana Fuster siempre tiene algunos intercambios de palabras en 'Combate' y ese fue el detonante para que tuvieron un pequeño duelo de un sensual reguetón.



Ambas modelos llevaban ajustados atuendos que resaltaban sus bella figuras. Todos los televidentes y participantes de 'Combate' quedaron con la boca abierta por tremendo baile que coronó el programa.



Como se recuerda, Luciana Fuster conversó con Trome su relación con Ivana Yturbe y dijo lo siguiente: "No tengo ningún problema con nadie, si alguien tiene un problema, no soy yo. Conocí a Ivana hace dos años, cuando recién entré a la televisión. Nunca hemos sido amigas, solo conocidas, pero ya aclaró que no tengo nada que ver en sus temas".