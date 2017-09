Combate: Juego en parejas desata polémica en redes por poses sexuales [VIDEO]

Un nuevo juego en Combate desató la polémica en redes sociales. Los fanáticos del reality de competencia mostraron su rechazo a 'Se lo robaron'. A través de las redes sociales, los acérrimos seguidores del programa tuvieron fuertes calificativos sobre el nuevo segmento.

¿De qué se trata? Los equipos rojos y verde de Combate eligen una pareja mixta para que suba a una plataforma mientras el resto del equipo responde las preguntas de los conductores. Si se equivocan, la plataforma que sostiene a la pareja empieza a deslizarse para dejarlos sin piso.

Por este motivo, la pareja de combatientes cada vez se pega más y termina uno detrás del otro. La mujer está pegada a la pared, mientras que el hombre se queda detrás de ella. Esta pose, llamó la atención de los seguidores de Combate, quienes señalan que, para el horario y el público infantil que ve el programa, es obsceno.

En esta primera edición, Shirley Arica y Bruno Agostini representaron al equipo Rojo. Mientras tanto, Ducelia y Diego Chávarri salieron al frente por el equipo Verde. Los compañeros de Combate incluso molestaron a las parejas por la cercanía que había entre ellos.

Se lo robaron de Combate

Rápidamente, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. A través de la redes sociales, los seguidores de Combate lamentaron que el programa ya no sea de competencia sino de juegos 'morbosos' y de 'show'.

"Combate ya no es bacán. Ya no hay competencia, se pasan horas haciendo show y encima tienes juegos sucios y morbosos ...no sé si es porque la nueva productora lo quiere así ..Pero yo quiero que combate regrese la competencia y adrenalina", dijo una de las usuarias.

"Una falta total de respeto es una hora que todavía los niños ven y ponen estas estupideces de juegos. Aparte los conductores que me caen muy bien pero provocar a los hombres con canciones que solo mandan a morbosidad esta muy mal... Desubicados totales ... Qué le pasa a la productora Cathy Sáenz. ¿Qué tiene en la cabeza para hacer otros juegos? ¿Por qué eso? La gente dice tv basura por estos juegos piensen antes de hacer esto!", escribió otra usuaria seguidora de Combate.

Se lo robaron en Combate

