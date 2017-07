Combate: ¿por qué Lisset Lanao dejó reality? [VIDEO]

La ‘gatita’ Lisset Lanao contó que dejó ‘Combate’ porque sintió que el ‘programa perdió su esencia’.



“Me fui porque sentía que el programa ya no era lo mismo, no percibía esa esencia de ‘Combate’. Entonces, ya no tenía amor a la camiseta, iba por cumplir”, dijo Lisset Lanao.



¿Crees que dejaron de lado la competencia por el reality?

Entró gente que en competencia era un cero a la izquierda, pero en otras cosas estaban full. Me encanta fregar a la gente y ‘meter mi cuchara’, pero de vez en cuando, no todos los días y no durante dos horas. Me aburrí.



De otro lado, Lisset Lanao comentó que su hija Micaela (5) debutará como actriz en la telenovela ‘VBQ’ como la hija de ‘Cristina’.