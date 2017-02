Combate: Pancho Rodríguez incómodo con participación de Guty Carrera

Por: Lady Gamarra y Eric Castillo



El chileno Pancho Rodríguez comentó que se sintió incómodo, luego que Guty Carrera fue presentado como el nuevo jale de ‘Combate’.

“Es incómodo para todos, no es muy fácil trabajar con alguien que ha sido acusado de violencia hacia una mujer. No soy quién para juzgar, pero no es una situación bonita. Haré lo que me corresponde, que es seguir trabajando”, precisó Pancho Rodríguez.

¿Se saludaron en el programa?



Hubo un saludo. Lo cortés no quita lo valiente, siempre el respeto por delante.

Hace unos meses aseguraste que renunciarías a ‘Combate’ si Guty entraba al reality...



Sí. Eso fue hace 5 meses, pero hoy día estoy enfocado en lo mío. Si el ingreso de Guty va a sumar y beneficiar en algo al programa, no me compete juzgar a nadie y solo tengo que concentrarme en lo mío, pero de que es incómodo, es incómodo.

MUDO POR ALEJANDRA



Guty Carrera fue presentado ayer en ATV como su nuevo jale y se mostró entusiasmado por la oportunidad de laborar en ‘Combate’ y ‘Cuéntamelo todo’.

“Tengo una restricción judicial para referirme a Alejandra y cumplo con la ley. Me siento motivado, en ambos programas el recibimiento ha sido caluroso, no existe ninguna ‘ley de hielo’”, enfatizó Guty Carrera.

En tanto, Ney Guerrero, productor general de ATV, dijo que Guty Carrera es ‘inocente’, porque su caso está en proceso.



“Su caso se compara al mío, porque fui preso siendo inocente. Esperamos que todo salga bien con él, sino veremos qué medidas tomaremos”, agregó.