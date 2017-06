Connie Chaparro conversó de todo con Trome [VIDEO]

De rulos perfectos y sonrisa angelical, la actriz Connie Chaparro (34) posee uno de los rostros más bellos de la televisión nacional y también uno de los matrimonios más sólidos, junto al reconocido actor Sergio Galliani (50). Aquí nos cuenta algunos de sus secretitos para mantener la llama del amor siempre encendida.



¿Importa la edad en el amor?

Claro que no, lo que importa es la esencia de la persona, eso es lo que te atrae y lo que te une para siempre.



¿Cómo alternas la maternidad con la profesión?

Me divido. Mis tiempos libres se los dedico a mi hijo, tengo la suerte de tener una madre maravillosa y un esposo muy preocupado y amoroso, así que con ellos somos equipo.



¿Te animas por un segundo bebé?

Aún no me decido.



¿En la piel de qué personaje te gustaría estar?

Me gusta mucho el drama y la comedia. Soy feliz con lo que me den, pero sobre todo con los personajes que tengan matices, emociones, con los que pueda jugar y proponer.



¿Pijama, bata o baby doll?

Cero baby doll, me gusta la comodidad y dormir abrigada en invierno.



Carne o vegetales...

Los dos, no puedo vivir sin los vegetales en ninguna de mis comidas, pero me gusta combinarlos con proteína.



Campo o mar...

Mar.



¿Te preparas especialmente para los besos de ficción?

No, solo hablo con el actor, le doy seguridad para que la escena salga real.



¿Cuál es tu mayor logro profesional?

Hacer televisión, radio y teatro. No todos tienen la suerte de trabajar en todos los rubros.



¿Qué no te gusta que te regalen?

Perfumes.



¿Cuál es tu canción favorita?

11 y 6 de Fito Páez.



¿Alguna cábala para un nuevo personaje?

Ninguna, solo investigar mucho.



El nombre del libro que tienes en tu mesa de noche.

‘La distancia que nos separa’ de Renato Cisneros.



La violencia contra la mujer...

Es terrible, pero más triste es no poder hacer nada al respecto, porque las leyes no ayudan ni protegen, menos cuando es violencia psicológica.



Estás haciendo teatro...

Sí, una obra en la cual Sergio (Galliani) me dirige, con el actor Juan José Espinoza. Se llama “Pareja moderna”, en el Teatro Plaza Norte.



¿Cómo te ves a los 50 años?

Feliz, viajando y riéndome mucho.



Si no fueras artista, ¿qué serías?

Marketera o periodista.