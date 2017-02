Conocida actriz sufre accidente vehicular y casi pierde la pierna [VIDEO y FOTOS]

La actriz cómica Lucy Bacigalupo contó las duras horas que le toco vivir tras afrontar un accidente vehicular. El accidente se produjo cuando Bacigalupo salía de la clínica donde se trata una dolencia de la pierna y una señora chocó su carro con el de ella.



El hijo de la señora salió del carro y quiso llevar a Lucy Bacigalupo a la comisaría. "Estoy mal y me quieres llevar la comisaría", reclamo la actriz cómica sobre la actitud del joven.



Lucy Bacigalupo perdió la paciencia y comenzó a gritar. "Estoy mal de la pierna, tengo una fractura, te enseñó mis papeles", decía Lucy mientras su celular grababa toda la escena.

Lucy Bacigalupo se encuentra un mes en reposo tras sufrir un accidente casero que originó la lesión que tiene en la pierna derecha. Ayer tras regresar de un control de la clínica donde le retiraron el yeso, un auto conducido por una señora chocó fuerte contra el vehículo de su hermano, donde la actriz se encontraba.



Esto generó la reacción alterada de Lucy Bacigalupo. "Cuando chocan el carro por atrás, la frenada hace que mi pie se golpee. Yo me he cuidado un mes el pie y lo que más rabia me da es que la señora que me chocó el carro era una indolente", dice Lucy.

Al parecer la señora no la habría ayudado y habría partido rápidamente. "Ni si quiera bajó, se quiso dar a la fuga, este estado de un mes con yeso me ha provocado como una crisis emocional", dice Lucy Bacigalupo.