Conocida conductora no podía quedar embarazada y ahora ¿Espera mellizos? [VIDEO]

Karla Casós, la famosa conductora de televisión y modelo, se encuentra en la dulce espera de mellizos. Casós es también conocida como la ‘Angelina Jolie peruana’ y reveló la hermosa noticia en la revista de espectáculos 'Magaly TeVe'.



“Me recomendaron seguir un tratamiento costoso y agotador. En toda esa búsqueda hemos pasado momentos muy difíciles y a veces decepcionantes. El tiempo pasaba y nada. Incluso el médico me dijo en algún momento que mejor ya no busque, que no sería posible quedar embarazada”, contó Karla Casós a la revista especializada.



Fue hace un tiempo que los especialistas le indicaron que no podría convertirse en madre. Ante esta noticia, Karla Casós optó por enfocarse en su vida de familia y a su negocio. Tras uno meses, y sin menos estrés, logró cumplir el anhelado objetivo de salir en cinta.



Karla Casós decidió manejar la noticia con mucha cautela y comenzó con todos los cuidados de su embarazo para que no ocurriera algún riesgo. Pasaron tres meses para darle las buenas nuevas a su familia.



“Con mi esposo lo asumimos, pasamos la página y viajamos para seguir trabajando. Nos fuimos a España para traer prótesis capilares, entre otras cosas y solo pensamos en pasarla bonito. Ahora mismo estoy entrando al octavo mes y no lo puedo creer”, sentenció Karla Casós que se convertirá en madre de dos pequeños. La vida es buena.