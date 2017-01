Coto Hernández: "Nunca he tenido nada con Michelle Soifer"

El modelo ‘Coto’ Hernández negó haber sostenido un romance a escondidas con Michelle Soifer, tal como lo afirmó el cantante Chenecou en el programa ‘Espectáculos’.

“Desde que empezamos estaban... ‘Coto’ Hernández no los contó, pero nadie sabe”, precisó Chenecou.

‘Coto’, Chenecou reveló que tuviste un romance oculto con Michelle Soifer...



Es tonto, de parte de Chenecou, decir semejante cosa, no hay forma, es mentira. Nunca he tenido nada con Michelle, siempre hemos sido súper amigos, es una de las personas con quien mejor me llevo en Perú. La considero una buena amiga, tuvimos nuestras diferencias en su momento, pero ya nos habíamos arreglado. Que sigan hablando lo que quieran.

¿Por qué crees que ha dicho esto?



No sé por qué lo dirá ni tampoco sé con qué fin o lo que desea, pero está loco.

SE BURLA DE ‘AMPAY’



Por otro lado, Michelle Soifer se burló del ‘ampay’ que emitió ‘Amor de verano’, donde se habría visto un beso con Kevin Blow, pero las imágenes no son muy claras, por lo cual colgó una foto en su Instragram de ‘Soraya’ riéndose con ‘cachita’ y escribió : ‘Ja, ja, ja... ampay me salvo’.

Muchos de sus seguidores coincidieron con ella, en que no había tal ampay porque solo se veía una mancha oscura, pero otros la criticaron por estar siempre envuelta en escándalos.