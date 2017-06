El costarricense Carlos ‘Coto’ Hernández se pronunció sobre la acalorada discusión que protagonizó su expareja Karen Dejo con la colombiana Milena Zárate, durante los ensayos del Primer Campeonato Mundial de Baile de ‘El gran show’, cuyas imágenes se verán mañana en el reality de Gisela Valcárcel.



‘Coto’, se comenta que Karen y Milena se pelearon por ti...

Qué te podría decir, es rollo de ellas, yo estoy tranquilo. Llego a la academia, saludo a todo el mundo, abrazo a las personas con las que tengo más confianza, con Karen no se acabó en buenos términos, la prefiero tener de lejitos, no tengo intención de amistarme con ella.



¿Es cierto que estás en coqueteos con Milena?

Tenemos mucha confianza, pero creo que Milena confunde las cosas. Ya hemos estado en ‘El gran show’ en el 2015, es una persona con la cual puedo hacer bromas, pero no significa que la esté coqueteando ni nada. No le estoy ‘tirando maicito’, es una mujer muy guapa, aunque nunca la he visto con otros ojos y mis intenciones no son tener algo más. No estoy para el amor ni tampoco vine a buscar novia en el programa.



¿Crees que Karen está celosa de Milena?

No sé. Milena es la persona más correcta para responder eso.



¿Consideras que Karen exageró al decir que eres un malcriado por no saludarla?

Eso sí me pareció un poco hipócrita, porque antes de ese momento ya nos habíamos saludado fuera del salón. Cada quien tiene su manera y estilo, pero no me interesa tener una relación amical con Karen. Cumplo con mi trabajo, saludo y ahí nomás.

