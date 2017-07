Laura Bozzo: ¿Cristian Zuárez empaca sus pertenencias y se va de casa de conductora? [VIDEO Y FOTOS]

El fin de la relación entre Cristian Zuárez y Laura Bozzo es definitivo. El cantante publicó una foto que da que hablar en donde se le ve que empaca sus pertenencias, esta imagen significaría el fin del romance que duró más de 16 años.

La foto de Cristian Zuárez empacando sus cosas se viralizó rápidamente. Al respecto, Laura Bozzo prefirió no opinar pero dio a entender que el cantante argentino no volvería a poner un pie en México.

La foto genera intriga porque Cristian Zuárez no comenta nada al respecto, pero una publicación en su Facebook da entender que la víctima es él. En la imagen se lee una frase bastante sugerente: "se me murió una florcita de tanta agua que le daba y entendí que dar de más, aunque sea algo bueno, no siempre es lo adecuado".

Cristian Zuárez ha recibido apoyo de sus seguidores, amigos y familia, sin embargo, el argentino ha optado por el silencio. El cantante empezó una relación con Laura Bozzo en 2000, la relación duró 16 años.

Cristian Zuárez se va de casa de Laura Bozzo