Cristian Zuárez: "Gisela Valcárcel es muy guapa" ¿Y Laura Bozzo? [VIDEO]

‘Gisela es muy guapa’, comentó el ‘pelucón’ Cristian Zuárez sobre la rubia animadora, con quien coqueteó en el inicio de ‘El gran show’.



“Con Gisela Valcárcel tenemos una amistad de muchos años, nos conocemos, y me siento contento porque me convocó. Pero no quiero entrar en los juegos...



Pero se te vio coqueteando con ella...

No podría decir eso, no quiero estar metido en ningún ‘quilombo’ (problema), pero sí debo reconocer que Gisela es muy guapa.



Comentaste que amas al Perú, ¿cuál es tu pronóstico para el partido de hoy ante Ecuador?

Espero que Perú gane. Todos aguardamos que Jefferson y Paolo jueguen un gran partido.



LAURA MUDA

​

Por otro lado, Laura Bozzo dijo que no tiene nada que opinar sobre Zuárez.



“No he visto nada, ni me interesa. Estoy en Televisa viendo lo de mi programa que se verá acá (México) y en Univisión (USA), se llamará ‘Fronteras del alma’ y viendo lo de mi libro ‘Más allá del infierno’, que es sobre mi arresto”, precisó Laura Bozzo. (E.C./C.Ch.)



Cristian Zuárez sigue muy cercano a argentina del 'ampay'.