Cristian Zuárez: "Laura Bozzo está por su lado y yo por el mío" 

Con la voz entrecortada, el argentino Cristian Zuárez contó que aún siente mucho cariño y respeto hacia Laura Bozzo, con quien mantuvo una relación sentimental de 17 años.



“He aprendido mucho de Laura Bozzo y estoy totalmente agradecido por las cosas que he pasado. No me arrepiento de nada y si lo tendría que volver a pasar, lo volvería a vivir. Soy una persona muy enamorada, que se entrega. Hoy por hoy nos toca vivir un distanciamiento, quien sabe hasta cuándo será. Laura está por su lado y yo por el mío”, dijo Cristian Zuárez, quien aclaró que no mantiene un romance con Adriana Amiel, tal como se especula.



¿Aún existe un sentimiento por Laura?

Ha sido una relación de 17 años, el cariño y respeto está latente. Le deseo lo mejor. Es una gran persona, estar a su lado me ha servido de mucho.



¿Fue difícil que te señalen como la persona que falló en la relación?

En una relación fallan los dos, no solo uno. La relación se terminó por chismes, por una foto (donde se le ve agarrado de la mano con Adriana Amiel) que no decía nada. (L.Gamarra)