¿Cristian Zuárez se quitó anillo de Laura Bozzo? [VIDEO]

Cristian Zuárez se quitó el anillo que le regaló Laura Bozzo y comentó que lo hizo para que dejen de preguntarle por la abogada.



“Era mi cábala, pero como me sentenciaron, pensé ‘mejor me lo saco’. Y también para evitar hablar de por qué siempre lo traigo”, dijo Cristian Zuárez.



¿Es una forma de ponerle punto final a tu relación con Laura?

Es la manera de poner punto final a ‘no hablemos de Laura’. Yo me mato de 6 a 7 horas diarias ensayando, para darle alegría a la gente y de repente siempre hablamos de Laura. No es que esté mal con ella, estoy feliz porque somos amigos y hay un buena relación. (M.C)



El Gran Show: Cristian Zuarez