Laura Bozzo no es la única que pierde los papeles con la prensa. Después de anunciar el fin de su relación con Cristian Zuárez, la abogada de los pobres no quiere brindar ninguna declaración a la prensa de espectáculos. Y el argentino tampoco se queda atrás.

Recordemos que el programa Cuéntamelo Todo abordó a Laura Bozzo llegando a un hotel en Miraflores. Sin embargo, la abogada pidió a la seguridad que saque al reportero de ATV para no declarar.

Esta vez, fue Cristian Zuárez quien no aguantó 'pulgas' y arremetió contra la prensa. En un avance del programa 'Amor Amor Amor', se escucha al argentino lanzar ajos y cebollas contra el reportero, a quien amenaza con 'bajarle todos los dientes'.

"¿Quién mie... crees tú para opinar sobre mí. Estos quince pu... días donde ustedes están hablando ..." Tú y todas tus páginas y la re... de tu... Donde te vea te bajo los dientes", dijo muy exaltado Cristian Zuárez.

Cristian Zuárez amenaza a reportero

Hace unas semanas, Beto A Saber anunció el fin del romance entre Laura Bozzo y Cristian Zuárez. Según se informó, el argentino habría tenido un affaire de 2 años con Adriana Amiel en Miami. Sin embargo, el ex de la abogada señaló que la argentina solo es su amiga.

"Adriana siempre ha sido mi amiga y siguen poniéndola como la amante. Tiene 48 años y es una mujer ejemplar. No es la amante de nadie, es mi amiga", dijo en entrevista con Trome Cristian Zuárez.

Sin embargo, Jesús Zuárez, hermano de Cristian Zuárez, le pide que se ponga los pantalones y aclare su relación con la argentina, escándalo que provocó la ruptura con Laura Bozzo.

“Él (Cristian Zuárez) metió a la familia en todo su lío y ahora me señalan como agresivo. Si me atacan, yo ataco. La culpa de todo esto la tiene mi hermano porque no tiene los pantalones para aclarar las cosas y prefiere manipular a todos (su familia)”, señaló el menor de los Zuárez en ‘Espectáculos’.

Cristian Zuárez: "Adriana Amiel es mi amiga".

