¿Criticaste a Melissa Loza por su edad? Esto tiene que decirte [VIDEO y FOTOS]

La participante de Esto es Guerra, Melissa Loza, se refirió a las críticas sobre su edad y su participación en reality. “El tornillo que siempre sobresale tiene que ser martillado”, indicó Loza.



“En general, me parece un tema bastante trillado. Es un tema que ya no tiene fundamento”, agregó una incómoda Melissa Loza acerca de las críticas.



La modelo Milett Figueroa también cree que las críticas sobre la edad de Melissa Loza a no tienen fundamento. "La edad no te impide desarrollar ninguna actividad física, son ridículas esas críticas", expresó.

Como se recuerda, la polémica comenzó cuando Paloma Fiuza publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece al lado de Melissa Loza y Brenda Carvalho, las tres fueron duramente críticadas por su edad.



"Plop. A palabras necias, oídos sordos. No hay edad que determine a un deportista. Buena vibra para todos", dijo Melissa Loza en ese momento en América Espectáculos.



Paloma Fiuza también se pronunció al respecto: "La gente habla un montón de cosas. me siento muy orgullosa de la edad que tengo. La gente está acostumbrada a vernos desde chiquitos y dice cosas que no son. Llegar a esta edad así, estamos regias", puntualizó.