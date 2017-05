Cumbia: voz de Juaneco y su combo grave por cáncer de páncreas [VIDEO]

Los hinchas de la cumbia amazónica se verán preocupados por la noticia que envuelve a la voz de la orquesta Juaneco y su combo: Wilindoro Cacique Flores se encuentra en estado grave por el cáncer de páncreas.



Es así que la familia del ícono de la cumbia lanzó un mensaje de ayuda para que tenga una mejor calidad de vida. La esposa de Cacique Flores, Tomasa Romaina, habló con Perú21 sobre el estado de salud del artista.



“Es cierto, mi esposo tiene cáncer de páncreas… Pero aun así, no quiere estar en Lima, sino vivir en su tierra: Pucallpa. Por eso, estamos aquí donde si hace tratamiento pero no es suficiente ya que padece dolores en el estómago y la cintura y a veces no puede comer por la enfermedad. Tampoco puede hablar mucho y los recuerdos se le van”, fue lo que dijo la compañera del cantante de cumbia.

Según contó la señora del líder de Juaneco y su combo, Apdayc está colaborando con ellos. Sin embargo, la ayuda no cubriría todos los gastos que tiene a encarar la familia del ídolo de la cumbia.



“Apdayc sí colabora con nosotros, pero no es suficiente. Por eso, pedimos ayuda. He recibido sumas mensuales de S/. 750”, sostuvo la pareja de la voz de la agrupación de cumbia.

