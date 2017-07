Cuto Guadalupe: ¿Exfutbolista se disculpa con Yahaira Plasencia a pedido de Jefferson Farfán? [VIDEO Y FOTOS]

El exfutbolista Cuto Guadalupe utilizó su Instagram para pronunciarse sobre el comunicado de su sobrino, el delantero Jefferson Farfán. Los problemas entre ambos se habrían producido por las declaraciones de Guadalupe sobre la ex pareja de Farfán, la cantante Yahaira Plasencia.



La publicación de Cuto Guadalupe tiene más de 45 me gusta en Instagram. "El sábado último tuve una conversación con una persona que amo mucho, con quien compartí mis puntos de vista de algunos hechos que estaban ocurriendo y las cosas quedaron muy claras con mucho respeto. El lunes me entero de un comunicado de mi sobrino en la cual me pide no hablar de una tercera persona", escribe el ex futbolista.



Cuto Guadalupe también se refirió a las críticas que le hacen por comentar acerca de Yahaira Plasencia para obtener prensa. "Gracias a Dios jamás necesité hablar de otras personas para tener exposición en los medios, tengo 41 años, y si puedo tener un poquito o medianamente los reflectores sobre mi persona será por mis años en el fútbol y quizás mi carisma con la gente", responde el tío de Jefferson Farfán.

Ante los fuertes mensajes contra su expareja, Jefferson Farfán se cansó y decidió él mismo cuadrar a Cuto Guadalupe. A través de su cuenta Facebook, el mismo futbolista escribió un largo post pidiéndole a su tío que no hable de Yahaira Plasencia.



"No soy de estar saliendo a hablar de mi ex pareja y por lo mismo no estoy de acuerdo cuando familiares míos (tíos/familiares con quienes no tengo comunicación de tiempo) lo hacen.

Estoy enfocado completamente a mi carrera y a demostrar de lo que soy capaz de hacer en el futbol. Estas cosas no me gustan y afectan asimismo A MI MADRE que está cansada de escuchar, y le afectan, este tipo de cosas que no me favorecen.

Por eso agradeceré a mis familiares, en especial a mi t,ío, con quien no me comunico hace mucho tiempo, que se dediquen a hablar de sus propias vidas y temas y no estén refiriéndose a la mía. Estoy tranquilo, enfocado, y con todas las ganas de seguir mostrando lo que vengo haciendo", escribió en su cuenta Facebook Jefferson Farfán.



Pero no todo quedó ahí. El futbolista aprovechó la oportunidad para ofrecerle una disculpa pública a Yahaira Plasencia por los desatinados comentarios de sus familiares. Recordemos que Cuto Guadalupe dejó entrever que Jefferson Farfán le habría comprado a la cantante todos los instrumentos de la orquesta que actualmente ya no posee.



"Por respeto a mi trabajo, a mi ex pareja (de quienes no hablo) agradeceré que no me mencionen y se dediquen simplemente a sus propias vidas, no a hablar de la mía. Tomo la oportunidad para pedir las disculpas del caso a la familia de mi ex por este tipo de declaraciones que escapan de mis manos. Qué lamentable y bajo que tengan que referirse a temas incluso materiales, los cuales fueron adquiridos en sociedad", declaró Jeffersón Farfán.