Cuto Guadalupe dice que Tilsa Lozano fue un "error" en la vida de Juan Manuel Vargas y ella lo cuadra así [VIDEO]

El ex futbolista Cuto Guadalupe se pronunció respecto al anuncio de la próxima boda entre el futbolista Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez. Guadalupe habló sobre este anuncio y no pudo evitar pronunciarse sobre Tilsa Lozano.



Cuto Guadalupe tildó de error a Tilsa Lozano. "Eso fue un error, el retomó con su familia, nunca la oficializo", fueron algunas de las declaraciones que hizo el ex futbolista sobre la relación que sostuvo la conejita Playboy con Juan Manuel Vargas.



Al respecto, Tilsa Lozano dijo que de Cuto Guadalupe sólo sabía que bailaba bien festejo. "No sé porque otras personas hablan de ese tema cuando los involucrados ya no queremos pronunciarnos", indicó la Ex Vengadora.



Tilsa Lozano le deseó suerte a la pareja en su futuro matrimonio. "Creo que toda mujer sueña con casarse y más con el hombre que ama y es papá de sus cinco hijos", indicó la modelo que se encuentra en Estados Unidos.

Cuto Guadalupe se pronunció sobre relación de Tilsa y Juan Manuel Vargas