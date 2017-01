¿Daft Punk en Lima? Acá te decimos si ello es verdad o mentira [VIDEOS]

¿Daft Punk viene a Lima? Esta es la pregunta que muchos están haciéndose desde hace algunas horas, durante las cuales las redes sociales han hablado de la realización de una gira. Esta se llamaría Tour Alive 2017.



Este movida de Daft Punk incluiría a Latinoamérica, por lo que no son pocos los ya especularon una posible llegada a Lima. Lo cierto es que ello no se puede confirmar ni tampoco negar posibilidades por ahora.



Y es que el dueto de música electrónica, de origen francés, no se ha pronunciado al respecto. Si uno verifica el fanpage de Facebook de Daft Punk, no hay alguna publicación o referencia sobre el Tour Alive 2017.

Algo que puede ser desalentador para la hinchada de Daft Punk, la cual creció con el éxito de 'Get Lucky', es que el portal Consequence of Sound ha descartado que los galos vayan a tener eventos en este año.



Daft Punk, debido a la apabullante repercusión de Random Access Memory, consiguió ganar el Grammy en la categoría de Mejor álbum del año en 2014.

