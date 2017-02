Damian y El Toyo: El día que le hicieron creer a Josetty Hurtado que actuaría con Marc Anthony [VIDEO y FOTOS]

Una de las bromas más recordadas del duo radial conformado por Damian y El Toyo es la que le hicieron a la hija de Andrés Hurtado 'Chibolín', Josetty. La broma fue realizada hace ocho años en el espacio televisivo que tenían en el programa de Magaly Medina.



La broma consistía en hacerle creer a Josetty Hurtado que había sido seleccionada para dramatizar la canción 'No me ames' con el salero Marc Anthony, ella haría el papel de la cantante Jennifer López.



Josetty Hurtado acudió al casting y sucedieron cosas terribles, desde ser testigo del hurto de un celular hasta que el chico que hacía de Marc Anthony intentará abusar de ella mientras dramatizaban la canción.

La hija de 'Chibolín' tuvo que aguantar miles de cosas durante el cásting.

Josetty Hurtado se mostró muy nerviosa durante el casting y le pedía al actor que hacía de Marc Anthony que no la toque tanto, sin embargo el joven continuaba. En una de las escenas llega a quitarse la camisa y la hija de 'Chibolín' estalla en nervios.



Todo se complica aún más cuando las jóvenes que habían participado del casting le meten en la cartera el celular que ellas hurtaron, Josetty Hurtado no podía creer que todo eso le pasará en el casting.

​La broma termina cuando piden que Josetty Hurtado sea enmarrocada, ella no lo soporta más y pide que traigan a su papá mientras llora desconsolada. Ahí es donde aparecen Damian y El Toyo, pero ya es muy tarde.