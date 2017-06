Daniel Lazo salió al frente para defenderse. El cantante fue entrevistado por el programa Revista Sábado para responder por la denuncia de agresión contra su expareja Andrea Durán, y su actual esposa, Emilie Varvoux.

La francesa, quien se casó con Daniel Lazo el año pasado, presentó una denuncia en noviembre del año 2016 por maltrato familiar. Según se leía en el parte policial, la denunciante contó cómo el cantante la arrastró por el piso y le pidió que se vaya del departamento pese a su gestación.

Recordemos que cuando el programa Cuéntamelo Todo informó sobre la denuncia de su esposa, Daniel Lazo utilizó sus redes sociales para desmentir tal acusación. El cantante incluso se rió de lo sucedido y hasta señaló que la prensa solo vendía humo sin decir la verdad.

"jajaja es sumamente cómico como se arañan y tratan de hacer noticia con mi nombre. Solo tengan en cuenta que la tarea de los medios es vender y no les importa a quien o a que costa #MejorUnLibro... bueno ¿Que sigue?", escribió Daniel Lazo en su Facebook, mensaje que ya fue eliminado.

Daniel Lazo y su esposa

Ahora, en el programa Revista Sábado, Daniel Lazo apareció junto a Emilie Varvoux, para defenderse. La francesa declaró que horas después de interponer la denuncia en la comisaría de Barranco, decidió retirarla. Además, señaló que se sentía avergonzada por haber actuado así cuando ella se sentía ofuscada por las hormonas del embarazo.

"Me estaba agitando y él me dijo: 'tranquilízate' y me sujetó otra vez pero de manera muy... o sea así... Yo lo que hice fue entrar en cólera y yo sola con los codos me hice daño a la barriga. En ese momento no me daba cuenta. Pensé que era su culpa el que me hizo esto. Es totalmente mi culpa y me da mucha vergüenza decirlo", dijo Emili Varvoux, pareja de Daniel Lazo.

Esta no es la primera vez que Daniel Lazo es denunciado por violencia familiar. Andrea Durán, expareja y madre del primer hijo del cantante, también presentó cargos en su contra. El parte policial detalló las contusiones que presentaba la joven tras una visita al departamento del cantante.

Andrea Durán ganó el caso y Daniel Lazo fue sentenciado a llevar terapia psicológica obligatoria, la cual aún no ha iniciado. Si el cantante no cumple con lo dictado por la ley, podría ser procesado penalmente.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.