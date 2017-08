Danna García mostró por primera vez el rostro de su bebé. Luego de dar a luz a inicios de julio de este año, la actriz se dedicó a estar al lado de su recién nacido, en Miami. Ella había decido no mostrar su rostro al público. Sin embargo, hace unos días cambió de opinión y le mostró al mundo su nuevo retoño.

La foto de Danna García no pasó desapercibida y enterneció a sus miles de seguidores en las redes sociales. Sus fanáticos no dudaron en felicitarla por esta nueva faceta en la que se muestra y por la hermosura de su bebito.

Recordemos que el niño es fruto de la relación que mantiene con el periodista español, Iván González. La pareja ha compartido imágenes juntos desde que confirmaron su relación. "Encontré a un ser humano maravilloso y es un gran periodista y un gran escritor", expresó Danna García sobre el padre de su pequeño.

Te ❤️ Una publicación compartida de Danna Garcia (@dannagarciao) el 3 de May de 2017 a la(s) 4:34 PDT

A inicios de agosto, Danna García había compartido una imagen de su niño pero había sido muy cuidadosa para no mostrar su rostro. "Enamorada", escribió como acompañamiento de la imagen. “Todos los días me levanto agradeciendo, alejada del mundo y aceptando que no hay más mundo para mí que sus días. Se duerme poco pero vale la pena”, compartió en su cuenta de Facebook.

Enamorada 💕 Una publicación compartida de Danna Garcia (@dannagarciao) el 1 de Ago de 2017 a la(s) 12:03 PDT

La publicación de Danna García ya lleva más de 12 mil Me Gusta en Facebook y más de 200 comentarios. Junto a la imagen, escribió una tierna descripción. "Amaneció el amor en mi vida. Infinitamente. 💝", expresó la actriz.

Durante su estado de gestación, Danna García no dudó en compartir algunos momentos de esta nueva faceta con sus fans en Instagram. “La maternidad llega a mi vida con un hombre excepcional y soy muy feliz”, confesó la actriz en entrevista para una revista.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.