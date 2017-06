Danuska Zapata: De lejitos con 'Tomate' Barraza [VIDEO]

Danuska Zapata comentó que vive uno de los momentos más felices de su vida al lado de su esposo e hijos, y que el tema ‘Tomate’ Barraza está cerrado.



“Soy una ama de casa feliz y ahora estoy retomando mis actividades de animación de eventos”, dijo Danuska Zapata, al confirmar que asistirá con sus hijos al show de ‘Peppa Pig’ este 24 y 25 de junio en el María Angola.



¿Vas a regresar a la televisión?

Por ahora no, pero hay planes.



¿El tema legal con Barraza quedó en stand by?

Es un tema sellado y sacramentado por el bien de mi hija, mi esposo y mi mamá, quien estuvo muy afectada.



Entonces, llevan una relación cordial...

Prefiero no opinar. Además, estoy en una etapa maravillosa de mi vida, en otro ‘level’.



¿Cómo tomaste la separación de ‘Tomate’ con su esposa?

Hay que dejarlo todo en manos de Dios... yo estoy contenta, me tocó un gran hombre, la vida me está tratando bien. (C. Chevez)

