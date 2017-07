Tomate Barraza: ¿Danuzka Zapata tilda de "ignorante" a Vanessa López por comentario sobre su hija? [VIDEO y FOTOS] 

La disputa entre Danuska Zapata y Vanessa López continúa. Esta vez la modelo habría tildado de ignorante a la actual esposa de Tomate Barraza por la publicación que hizo sobre su menor hija, Gaela Barraza.



Danuska Zapata publicó una imagen en Instagram donde se ve el rostro de Einstein y la frase que acompaña este "meme" es: "El ignorante ataca con la boca, el sabio se defiende con el silencio". Muchos consideran que esta es la respuesta de la modelo a la publicación de Vanessa López.



Esta mañana, Vanessa López publicó una foto de Tomate Barraza y su hija en Instagram. "No importa lo que digas , no importa lo que hagas , no importa cuanto quieras alejarlos ... ellos se aman ❤️ los hijos no son trofeos", escribió la esposa del cantante en la mencionada red social.



Esta publicación es el indicio de una disputa entre Tomate Barraza y Danuzka Zapata por la custodia de la menor, Gaela Barraza Zapata. El cantante no se ha pronunciado al respecto, pero publicó un conmovedor video de su hija en redes sociales.

Dejare esto por aca..... Una publicación compartida de Danuska Zapata (@danuskazapata_de_rasilla) el 19 de Jul de 2017 a la(s) 10:03 PDT

No hay duda q llevas la sangre de Los Barraza por tus venas!!!! @gaela_bz Te amo!!!❤️❤️❤️❤️❤️ Una publicación compartida de Carlos Tomate Barraza (@carlosbarrazaoficial) el 19 de Jul de 2017 a la(s) 8:03 PDT