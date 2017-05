Darlene Rosas: Martín Terrone la olvida 'rapidito' con sexy rubia [VIDEO]

La relación de la modelo y ex chica reality Darlene Rosas llegó a su fin con el cantante de la Orquesta Candela, Martín Terrone, a inicios de abril. A tan sólo dos meses del rompimiento, el ex chico reality ya se luce al lado de su nueva conquista, la modelo Karla Mendiola.

Martín Terrone le informó a sus seguidores de su nuevo romance con Karla Mendiola a través de Instagram. El cantante publicó una foto al lado de la modelo junto a un amoroso mensaje.

"Esta mujer es sin lugar a dudas el amor de mi vida. ¿Cómo puede ser que en tan poco tiempo te conviertas en lo mas importante? Tengo muchos planes con vos y todos están en camino. Te amo Karla". escribió Martín Terrone en su Instagram.

Gente... Esto es muy facil. Al que le gusta... Gracias 😊 y al que no ahí tiene un boton para dejar de seguirme. Voy a seguir con mi politica de siempre en redes, no permito comentarios con mala onda asi que si van a hacerlo sepan que voy a bloquearlos y eliminar su post. Estoy muy bien y con muchos planes al lado de Karla, es una magnifica persona que me hace feliz. Si le molesta a alguien me da igual. Quien quiera dejar sus buenas vibras bienvenido sea todo lo demas sobra. Una publicación compartida de Martin Terrone (@martinterrone) el 25 de May de 2017 a la(s) 8:12 PDT

Día de picnic ☕🍞🍎🍩 Una publicación compartida de Martin Terrone (@martinterrone) el 28 de May de 2017 a la(s) 3:31 PDT

Los seguidores de Martín Terrone se muestran sorprendidos con la noticia, en especial porque la relación del cantante con Darlene Rosas duró cinco años. A muchos les parece que es muy pronto para que el cantante se vuelva a enamorar.

Martín Terrone respondió a las criticas con una foto en la que aparece en una cama con su nuevo amor. "Gente... Esto es muy facil. Al que le gusta... Gracias y al que no ahí tiene un botón para dejar de seguirme", escribió el cantante.



Darlene Rosas escribió un mensaje reflexivo en redes sociales. "Me prometí aguantar, por mucha lluvia que viniese. Aprendí a poner las cartas sobre la mesa y jugarme esa partida, aun sabiendo que puedo perder. No es fácil, claro que no, pero si estamos aquí, ahora, es porque realmente tenemos que hacer algo GRANDE. Por mucho que, a veces, nos vengamos abajo, aunque sea 100 veces, levántate 100 y una más (…) Nunca tires la toalla, no dependas de nadie, el mundo cambia, las personas lo hacen, uno mismo lo hace. Cuando creas que todo ha terminado, es justo el momento de empezar", escribió la modelo en Instagram.