Darlene Rosas comparte mensaje en redes tras el matrimonio de su ex, Martín Terrone [FOTO]

Martín Terrone contrajo matrimonio con su novia Karla Mendiola tras cuatro meses de feliz romance. En el mes de abril, el programa 'Amor Amor Amor' difundió un ampay del argentino con la rubia que ahora es su esposa. Luego, él mismo confirmó que Darlene Rosas ya no era su pareja tras 5 años de relación.

La modelo tampoco se quedó atrás. En su cuenta Facebook, Darlene Rosas confirmó que Martín Terrone no formaba parte de su vida. Por eso, decidió quedarse sola por un tiempo para 'crecer de manera emocional'.

Recién casados!!! Sr. y Sra. Terrone. Te amo Karla 💑 Una publicación compartida de Martin Terrone (@martinterrone) el 10 de Ago de 2017 a la(s) 11:21 PDT

"He decidido estar sola por un tiempo. Pero con esto no me refiero a aislarme del mundo, ni de mis amigos, ni mucho menos de mi familia, con esto me refiero más bien a ese tipo de soledad en donde decides que no es momento de enamorarte, de dedicar tu tiempo a alguien más, sola con el fin único de un reencuentro personal, con el fin de crecer de manera emocional", indicó Darlene Rosas.

Ahora, Martín Terrone sorprendió con la noticia de su matrimonio. El argentino se unió civilmente a Karla Mendiola. Hace algunas semanas, la novia lucía emocionada su anillo de compromiso.

Mientras que Martín Terrone ya disfruta de su nueva etapa como hombre casado ¿qué hace Darlene Rosas? La modelo compartió una fotografía con un misterioso mensaje: "Querido destino... Gracias"

Lo interesante de la publicación es que, tal vez sabiendo del matrimonio de Martín Terrone, decidió bloquear los comentarios. Darlene Rosas aparece posando con la ciudad de México D.F. a sus espaldas.

Darlene Rosas se encuentra actualmente en México estudiando actuación. Hace una semana compartió un extenso mensaje en donde confirmó que se quedará por allá para alcanzar su sueño. En el texto, explica que desde un inicio tomó la decisión de quedarse allá y aprovechar todo lo que podía.

"Uno nunca sabe lo que va a pasar en el futuro, he aprendido a vivir más en el presente. No les conté pero ya soy Residente en México. Cuando se me presentó la oportunidad de venir, no lo tomé en el plan de: "voy a probar a ver qué pasa". Desde el primer día supe que era lo que mi corazón estaba buscando. Mucho que aprender, mucho por volar", escribió en su cuenta Instagram.

Querido destino... Gracias 🙏🏻 Una publicación compartida de Darlene Rosas (@darlenerosasl) el 9 de Ago de 2017 a la(s) 3:56 PDT

