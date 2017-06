La modelo transgénero Dayana Valenzuela fue entrevistada por la periodista Georgette Cárdenas en Panamericana Espectáculos. Ella se mostró indignada por las palabras de la colombiana Greysi Ulloa acerca de su género y contó que en dos meses recibirá DNI que la identifica como mujer.

"El juez que me rechazó la demanda ya me la aceptó, mi DNI sale en dos meses. Te lo voy a poner en la cara, ignorante, porque tú de mí no vas a hablar", dijo Dayana Valenzuela. De esta manera, la modelo transgénero le responde a Greysi Ulloa.

Dayana Valenzuela también le pidió a Ítalo Villaseca, esposo de Greysi Ulloa, que "salga del clóset". "No me interesa si es gay, pero su actitud de él es todo calladito, es recontra cobarde, el día que salga que es gay es problema de él", indicó la modelo transgénero.

Dayana Valenzuela arremetió contra el matrimonio de Greysi Ulloa e Ítalo Villaseca. "Yo le dije a Ítalo que si quiere llegar a ser artista debería separarse de ella, Greysi Ulloa, porque la colombiana es su atraso", indicó la modelo.