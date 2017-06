Dayana Valenzuela a joven periodista que la negó: "Le faltó hu... " [VIDEO y FOTOS]

La modelo transgénero Dayana Valenzuela dio sus descargos sobre la declaraciones que hizo el periodista Enrico Márquez en su programa Chekeando TV. La excandidata a Miss Perú indicó que se besaron en más de una ocasión en la vía pública y que a él le faltaron huev*s.

Dayana Valenzuela culpa a la hermana de Enrico Márquez de que el joven negará la relación. "No sé si es homofóbica, pero yo no sé porque él tendría que tener vergüenza, yo no soy la hija de Abimael Guzmán ni Vladimiro Montesinos", indica la modelo transgénero.

La hermana de Enrico Márquez le dijo a Dayana Valenzuela que le había malogrado la vida al joven. "Ni que yo le hubiera invitado cinco kilos de coca, yo lo recibí en mi casa", expresa la modelo acerca del periodista.

Dayana Valenzuela dijo que Enrico Márquez fue quien la contactó por WhatsApp después de la entrevista. "Me he subido a micros con él, he salido a comer con él, es indignante, él fue a mi casa, mi familia lo conoce" indica la modelo transgénero.

Dayana Valenzuela se refiere a periodista que la negó.

