Dayana Valenzuela: Él es el joven periodista que le robó el corazón a modelo transgénero  [VIDEO]

La modelo transgénero Dayana Valenzuela supera rápido la decepción de no participar en el Miss Perú por el apoyo de su nuevo amor, el joven periodista Enrico Márquez. Ambos se conocieron cuando Márquez le hizo una entrevista para la página web de noticias, Chekeando TV.

La modelo Dayana Valenzuela contó que en esa entrevista hizo click con Enrico Márquez. "Es una persona muy profesional, es un gran hombre", indicó Valenzuela en el programa de Espectáculos.

Dayana Valenzuela comentó que recién han empezado a salir y que es un hombre muy inteligente e interesante. "Tiene 21 años, yo le llevó seis años", indicó la modelo en el mencionado programa.

Dayana Valenzuela confesó que es la fan número 1 de Enrico Marquéz. "Es la primera persona que me levantó cuando me caí, me ayudó bastante a salir del hoyo", indicó la modelo.