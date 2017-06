Dayana Valenzuela llora porque juez no le permitió participar en el Miss Perú 2017 [VIDEO]

Se despidió de sus sueños de convertirse en reina de belleza. Dayana Valenzuela rompió en llanto al mencionar que un juez del Callao no hizo caso a su pedido para que aceleren sus trámites y pueda así llegar a inscribirse en el Miss Perú.

Al borde del colapso, Dayana Valenzuela mencionó que se sintió humillada pues en el Juzgado no quisieron atenderla. De esta forma, la modelo aseguró que no volverá a participar en ningún concurso de belleza.

La Corte Superior de la región Callao no atendió su solicitud para cambiar de identidad, requisito indispensable para que pueda participar en el Miss Perú 2017.

Dayana Valenzuela llora

"Me siento destruida porque por la culpa de un juez no voy a poder cumplir mis sueños. Hablé con él para ver si podía acelerar mis papeles pero me dijo que no me iba a apoyar porque no soy favorita de nadie, no quiso hablar conmigo. Me siento burlada y humillada ", dijo Dayana Valenzuela entre lágrimas.

Recordemos que Dayana Valenzuela recibió el apoyo de la organización del Miss Perú y de Jessica Newton, sin embargo, debía lograr el cambio de sexo en su Documento Nacional de Identidad.

"Oren mucho por mi para ser fuerte porque me siento débil ahorita. Ya no (participará), Dios sabe porque no me van a ver en el Miss Perú", agregó muy mortificada.