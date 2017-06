Dayana Valenzuela: Papá de modelo la apoya y Peluchín se quiebra porque recuerda al suyo  [VIDEO y FOTOS]

La candidata transgénero Dayana Valenzuela estuvo presente en el set de Amor, amor, amor y contó entre lágrimas la frustración que sentía por no participar en el Miss Perú. Ella no estuvo sola, su papá la acompañó y le mostró el amor que siente por ella.



Rodrigo González invitó al papá de Dayana Valenzuela a que ingrese al set. La candidata tránsgenero se quebró al ver a su papá a su lado, sobre todo por sus cálidas palabras.



"En nuestro país, algunos no apoyan y la justicia se demora. Yo siempre le he apoyado en todo, yo sé que para ella más cosas buenas van a venir", contó el papá de Dayana Valenzuela. La modelo la miraba conmovido.

"Desde muy niña yo la admiro, la vi superarse, como sobresalía, que hacía lo que quería. Apoyandola día y noche, cuando decidió ser Miss Perú le dije que siga sus sueños. Todo ella lo ha logrado sin un sol", contó el papá de Dayana Valenzuela.

Rodrigo González se mostró conmovido con las palabras del papá de Dayana Valenzuela y le habló a sus televidentes. "Ella ha luchado contra todo, imagínate tú que estás en tu casa todo lo que ha tenido que luchar, por cosas que tú no te tienes que preocupar, situaciones que tú no tienes que afrontar , defensas que tú no tienes que hacer para poder salir adelante. Todo lo que ya es difícil en esta vida, imagínatelo en la vida de Dayana", dice el conductor.

El padre de Dayana Valenzuela también agradeció a su familia."Mi familia entera la apoyó, ni uno en mi familia habló mal de ella; sin embargo, aquí estamos", dice el señor.

Las amigas de Dayana Valenzuela le decían como quisiera tener un padre como usted, relató el papá de la modelo. Rodrigo González terminó agradeciéndole al señor y recordó el apoyo que le dio su propio padre cuando estaba vivo.