El Wasap de JB: Yuca imitará a modelo transgénero Dayana Valenzuela [VIDEO y FOTOS]

En el adelanto del programa El Wasap de JB se puede ver que se parodiará el duro momento que vivió la modelo transgénero Dayana Valenzuela, cuando un juez rechazó su petición para cambiar de identidad. El cómico que imitará a la joven es Yuca.

En el adelanto se ve a Yuca imitando a Dayana Valenzuela en la Corte Superior de la región Callao. "Aquí no existe la polémica", se escucha en el video. En la parodia, la modelo transgénero está al lado de su papá.

En la parodia se escucha decir al papá de la modelo transgénero, imitada por Yuca, que ya recibirá su DNI. Dayana Valenzuela es llamada Dayana de las Suelas y tiene una voz muy gruesa. El sketch sin duda causará críticas porque fue un momento muy duro para la joven.

Dayana Valenzuela llora

El 2 de junio, Dayana Valenzuela rompió en llanto al mencionar que un juez del Callao no hizo caso a su pedido para que aceleren sus trámites y pueda así llegar a inscribirse en el Miss Perú. Al borde del colapso, la modelo mencionó que se sintió humillada pues en el Juzgado no quisieron atenderla.



La Corte Superior de la región Callao no atendió su solicitud para cambiar de identidad, requisito indispensable para que pueda participar en el Miss Perú 2017.



"Me siento destruida porque por la culpa de un juez no voy a poder cumplir mis sueños. Hablé con él para ver si podía acelerar mis papeles pero me dijo que no me iba a apoyar porque no soy favorita de nadie, no quiso hablar conmigo. Me siento burlada y humillada ", dijo Dayana Valenzuela entre lágrimas.



Recordemos que Dayana Valenzuela recibió el apoyo de la organización del Miss Perú y de Jessica Newton, sin embargo, debía lograr el cambio de sexo en su Documento Nacional de Identidad.