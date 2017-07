Daylin Curbelo criticó al empresario Alexander Blas [VIDEO]

La cantante cubana, Daylin Curbelo, criticó al ‘Príncipe de Gamarra’, Alexander Blas, y le recomendó que sobresalga por su talento y no por estar besándose con figuras del espectáculo.



Ya no te vinculan con Alexander, ¿más tranquila?

Sí, por suerte, porque fue una tormenta. Alex es una persona que quiere salir en televisión y en todo.



Al igual que se filtraron imágenes tuyas con Blas, hace poco pasó lo mismo, pero besándose con Karla Tarazona. ¿Crees que no es de caballeros filtrar fotos?

Por eso ahí nomás. Creo que la persona que quiere salir y ser famosa, que lo reconozca, pero debería ser por el talento y no por escándalos o por besar a mujeres que salen en televisión o son mediáticas. Salir en televisión por estar besando mujeres me parece un poco bajo.



¿Piensas que Alexander filtró las imágenes donde se te ve a ti con él?

No puedo asegurar nada.



¿Crees que Karla Tarazona pecó de confiada?

No sé. Por respeto no puedo hablar, hay muchas cosas que sé, pero prefiero no decirlas.

Karla Tarazona: Alexander Blas y Daylin Curbelo

‘POCO HOMBRE’

En tanto, el chalaco Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez calificó de ‘poco hombre’ a Alexander Blas, después de, supuestamente, haber filtrado en dos oportunidades fotografías besándose con Karla Tarazona. “Lo único que me molestó son las fotos que salieron, porque creo que si pasa algo entre dos personas adultas, debería mantenerse en privado. Que el hombre (Blas) haya filtrado una foto y después se haga el desentendido, eso es de poco hombre, no es de caballero, de varón, porque en mi propia casa no pueden decir que filtraron unas fotos. Si hay que poner el ‘pecho’ por Karla, lo haré”, expresó ‘Puchungo’, quien aclaró que Tarazona siempre ha sido su amiga y descartó que vaya a surgir algo más entre ambos.